Характеристики товара
Описание
Из плетеного вручную ротанга с покрытием акриловым лаком натурального цвета.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Высота810 мм
- Глубина800 мм
- Материалротанг
Из плетеного вручную ротанга с покрытием акриловым лаком натурального цвета.
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