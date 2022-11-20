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Кресло из ротанга Mura

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Характеристики товара

Описание

Из плетеного вручную ротанга с покрытием акриловым лаком натурального цвета.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина800 мм
  • Материалротанг

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