Фотография Кресло Изабела от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло Изабела

4.2
Оптовая цена
от 20 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Изабела
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Кресло Изабела

4.2
20290 ₽
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Стул Изабела
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасадерево
  • Вес6,8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота840 мм

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