Кресло-качалка Арно

13 оценок

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Кресло-качалка Арно

4.7
20 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка «Арно» с тканевой обивкой Миндаль и каркасом цвета Вишня.

Кресло-качалка «Арно» - образец классического кресла-качалки. Своей формой оно отсылает к стилю «Кантри», поэтому не оставит равнодушными людей, любящих классическое исполнение, неизменное веками. Однако, «Арно» по-современному комфортно и эргономично: угол наклона кресла выполнен с расчетом на удобную посадку, а амплитуда качания оптимальна для того, чтобы расслабиться и не бояться потерять равновесие.

Это достаточно легкое кресло (всего 11,5 кг), которое легко перемещать из одной комнаты в другую для рассадки гостей.

Размеры изделия
Ширина 690 мм
Глубина 1060 мм
Высота 890 мм
Вес 11.5 кг

Размеры упаковки

Количество пакетов 2 шт.
Объем 1 пакета = 0.08 м.куб
Вес 1 пакета = 7.2 кг
Объем 2 пакета = 0.25 м.куб
Вес 2 пакета = 5.3 кг
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Основные характеристики

  • Вес11,5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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