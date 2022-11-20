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Кресло-качалка «Арно» с тканевой обивкой Миндаль и каркасом цвета Вишня.
Кресло-качалка «Арно» - образец классического кресла-качалки. Своей формой оно отсылает к стилю «Кантри», поэтому не оставит равнодушными людей, любящих классическое исполнение, неизменное веками. Однако, «Арно» по-современному комфортно и эргономично: угол наклона кресла выполнен с расчетом на удобную посадку, а амплитуда качания оптимальна для того, чтобы расслабиться и не бояться потерять равновесие.
Это достаточно легкое кресло (всего 11,5 кг), которое легко перемещать из одной комнаты в другую для рассадки гостей.
Размеры изделия
Ширина 690 мм
Глубина 1060 мм
Высота 890 мм
Вес 11.5 кг
Размеры упаковкиКоличество пакетов 2 шт.