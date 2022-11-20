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Кресло-качалка, черный

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Кресло-качалка, натуральный/ светло-серый
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Кресло-качалка, натуральный/ светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина980 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный

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