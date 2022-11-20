Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина550 мм
- Длина980 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кросс Кантри, корица
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло