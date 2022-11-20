Характеристики товара
Описание
Стильное и компактное кресло-качалка Файн экокожа, с фигурными ножками и удобной анатомической спинкой. Каркас из массива натурального дерева. Обивка из мягкой экокожи, цвета на выбор.
Поставляется в разобранном виде, фурнитура и инструкция по сборке в комплекте.
Габариты изделия в собранном виде (ДхШхВ): 1170х640/560х830 мм
Размер картонной упаковки (ДхШхВ): 94х67х8 см
Вес: 5.7 кг
Объем: 0.05
Габариты уп.2 (мягкий элемент)
Габариты мягкой упаковки (ДхШхВ): 65х57х80 см
Вес: 8.6 кг
Объем: 0.3
Глубина сидения 54 см
Высота от сидения 70 см
Ширина 57 см
Толщина 11 см
Общий вес/объем упаковок:
Вес: 14.3
Объем: 0.35