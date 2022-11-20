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Кресло-качалка Коллис, коричневый - фото 1Кресло-качалка Коллис, коричневый - фото 2

Кресло-качалка Коллис, коричневый

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1250 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • ОбивкаМДФ
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки19 кг

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