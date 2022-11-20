Товар в корзине. Перейти
Кресло качалка Линда - фото 1Кресло качалка Линда - фото 2

Кресло качалка Линда

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лежак Астрид
Кресло лежак Астрид
Следующий Диван Крестов
Кресло лежак Астрид

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 16,5 кг
Габариты упаковки: 121 x 92 x 9 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина920 мм
  • Вес14 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 170 ₽
8

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05

Полукресло СамбукаНастоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от11 19014
12 990 ₽
15

Полукресло Самбука

Полукресло ФлоридаНастоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
5

Полукресло Флорида

Настоящее фото товара Стул Halmar K274, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
12

Стул Halmar K274, темно-серый

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
9

Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
10

Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
14

Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68

Настоящее фото товара Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена
14

Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT

Настоящее фото товара Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
11

Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96

Настоящее фото товара Стул Huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
5

Стул Huan II, серый

С этим товаром покупают
Стул Наполеон Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
12

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

Кресло Аруна лимонНастоящее фото товара Кресло Аруна лимон, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
8

Кресло Аруна лимон

Настоящее фото товара Подставка для ног Чандлер, произведённого компанией ChiedoCover
от970
9

Подставка для ног Чандлер

Настоящее фото товара Кресло Честер Че, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена
13

Кресло Честер Че

Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
7

Пуф Бабл, серый велюр

Стул Опус SlimНастоящее фото товара Стул Опус Slim, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
14

Стул Опус Slim

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден