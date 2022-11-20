Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1110 мм
- Ширина670 мм
- Глубина1020 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.31 м3
- Вес упаковки25 кг
Кресло - качалка Сенс
Кресло - качалка Файн
Кресло качалка
Кресло - качалка Kiks
Лежак-качалка Концепт
Кресло-качалка Андорра
Кресло-качалка Байкал
Плетеное кресло-качалка Comodo
Кресло качалка Линда
Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул Кроссбэк, светлый орех
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден