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Кресло-качалка Метисон - фото 1

Кресло-качалка Метисон

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасадерево

Популярные варианты обивки

Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 0909
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете LilacLilac
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете CreamCream
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 666666
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 0404
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете ecruecru
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 1414
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 88
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 4141
Кресло-качалка Метисон - обивка в цвете 2626
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