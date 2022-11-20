Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина860 мм
- Глубина590 мм
- Вес14 кг
- Материал каркасадерево
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло - качалка Сенс
Чайник гостиничный электрический K38W
Диван Эдвард
Диван Робб
Подстолье металлическое 1088EM
Диван малый Кардинал
Диван Лиатрис
Гримерный столик с зеркалом Абба, бук
Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди