Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Максимальная нагрузка на посадочное место: 150 кг
Чехлы съемные: да
Температурный режим: от -50॰C до +50॰C
Держатели и крепления подушек: зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок: 1 год
Эксплуатационный срок: 10 лет
Страна производитель: Вьетнам
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина700 мм
- Высота900 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет