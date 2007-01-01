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Кресло качалка Nata из акации - фото 1Кресло качалка Nata из акации - фото 2

Кресло качалка Nata из акации

Артикул: CH-077-374
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Максимальная нагрузка на посадочное место: 150 кг

Чехлы съемные: да

Температурный режим: от -50॰C до +50॰C

Держатели и крепления подушек: зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок: 1 год

Эксплуатационный срок: 10 лет

Страна производитель: Вьетнам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кресло качалка Nata из акации
Кресло качалка Nata из акации
30 190
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