Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота945 мм
- Ширина610 мм
- Длина1040 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
Стул Brandy-X зеленый
Стул Brandy-X розовый
Стул Brandy-X синий
Стул Brandy-X серый
Стул Breeze, голубой велюр/ черный каркас
Стул Breeze, светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Breeze, серый велюр/ черный каркас
Стул Breeze, латте велюр/ черный каркас
Стул Breeze, бежевый велюр/ черный каркас
Стул Breeze, розовый велюр/ черный каркас
Стул Breeze, оливковый велюр/ черный каркас
Стул Breeze, зеленый велюр/ черный каркас
Стул Breeze, серебристо-серый/темно-серый каркас
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло