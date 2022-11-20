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Кресло-качалка, натуральный/ бежевый

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Стул Brandy-X графит

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина1040 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый

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