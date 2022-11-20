Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота945 мм
- Ширина610 мм
- Длина1040 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, серый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк флаг
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стул пластиковый Cross, белый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло