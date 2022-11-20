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Кресло-качалка пластиковое Folio, агава

Артикул: CH-052-555
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
В конструкции предусмотрены зажимы для полотенец.
Возможность штабелирования.

Объем упаковки: 0.992; 0.007 м3

Размер упаковки: 1260х1050х750 мм; 925х165х48 мм

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес9.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

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