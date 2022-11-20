Фотография Кресло качалка с электрическим реклайнером Maidstown от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло качалка с электрическим реклайнером Maidstown

4.6
Оптовая цена
от 72 890 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло качалка с электрическим реклайнером Maidstown
Кресло качалка с электрическим реклайнером Maidstown
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Кресло качалка с электрическим реклайнером Maidstown

4.6
72890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина950 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота1050 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

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