Фотография Кресло качалка с электрическим реклайнером Mayen от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло качалка с электрическим реклайнером Mayen

4.7
Оптовая цена
от 51 090 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло качалка с электрическим реклайнером Mayen
Кресло качалка с электрическим реклайнером Mayen
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Кресло качалка с электрическим реклайнером Mayen

4.7
51090 ₽
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Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина920 мм
  • Ширина820 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал сиденьямикрофибра
  • Цветсерый, коричневый
  • Вес43.5 кг

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