Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Шпон: венге, дуб шампань, орех антик, дуб, серый ясень, молочный дуб.
Основные характеристики
- Ширина574 мм
- Глубина790 мм
- Высота950 мм
- Материал каркасагнутоклееный шпон
- Цветсерый
Варианты исполнения: Шпон: венге, дуб шампань, орех антик, дуб, серый ясень, молочный дуб.
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