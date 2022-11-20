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Кресло-качалка Сальта с карманами, шпон

Артикул: CH-051-631
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Варианты исполнения: Шпон: венге, дуб шампань, орех антик, дуб, серый ясень, молочный дуб.

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Основные характеристики

  • Ширина574 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота950 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветсерый

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