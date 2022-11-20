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          Фотография Кресло-качалка Тенария 2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло-качалка Тенария 2

          4.2
          Оптовая цена
          от 9 890 ₽
          При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло-качалка Тенария 2
          Кресло-качалка Тенария 2
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          Кресло-качалка Тенария 2

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          9890 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Вес19 кг
          • Материал каркасадерево
          • Материал сиденьяткань

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