Характеристики товара
Описание
Длина: 570 мм
Ширина: 580 мм
Высота: 925 мм
Материал: Сталь
Длина: 570 мм
Ширина: 580 мм
Высота: 925 мм
Материал: Сталь
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