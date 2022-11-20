Товар в корзине. Перейти
Кресло Капиата, белое - фото 1Кресло Капиата, белое - фото 2Кресло Капиата, белое - фото 3

Кресло Капиата, белое

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Судзука, черное
Кресло Судзука, черное
Следующий Кресло Капиата, бежевое
Кресло Судзука, черное

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Капиата для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Капиата - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1146/1256 мм
  • Высота до сиденья376/486 мм
  • Ширина674 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий, пластик
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Капиата, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Капиата, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена
12

Кресло Капиата, бежевое

Кресло Капиата, сероеНастоящее фото товара Кресло Капиата, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена
13

Кресло Капиата, серое

Кресло Капиата, бордовоеНастоящее фото товара Кресло Капиата, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена
10

Кресло Капиата, бордовое

Кресло Капиата, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Капиата, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена
7

Кресло Капиата, коричневое

Кресло Капиата, черноеНастоящее фото товара Кресло Капиата, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена
10

Кресло Капиата, черное

Кресло Кури, песочноеНастоящее фото товара Кресло Кури, песочное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
8

Кресло Кури, песочное

Кресло Кури, синееНастоящее фото товара Кресло Кури, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
8

Кресло Кури, синее

Кресло Кури, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Кури, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
10

Кресло Кури, коричневое

Кресло Кури, черноеНастоящее фото товара Кресло Кури, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
5

Кресло Кури, черное

Кресло Шенди, красное Настоящее фото товара Кресло Шенди, красное , произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
9

Кресло Шенди, красное

Варианты покрытия

Кресло Капиата, белое - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Капиата, белое - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Кресло Капиата, белое - покрытие в цвете Пластиковое с треугольным сечением лучейПластиковое с треугольным сечением лучей
Кресло Капиата, белое - покрытие в цвете Пластиковое с прямоугольным сечением лучейПластиковое с прямоугольным сечением лучей
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло Шенди, светло-серыйНастоящее фото товара Кресло Шенди, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
8

Кресло Шенди, светло-серый

Кресло Шенди, синееНастоящее фото товара Кресло Шенди, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
11

Кресло Шенди, синее

Кресло Шенди, темно-сероеНастоящее фото товара Кресло Шенди, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
5

Кресло Шенди, темно-серое

Кресло Шенди, чёрноеНастоящее фото товара Кресло Шенди, чёрное, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
5

Кресло Шенди, чёрное

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Сигма, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена
13

Кресло Сигма

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками

Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Офисное кресло, ткань Elain бежевый

Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесахНастоящее фото товара Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
7

Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесах

В наличии 16 шт.
Стул Mac 1576Настоящее фото товара Стул Mac 1576, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена
13

Стул Mac 1576

Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
15

Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа

В наличии 62 шт.
Стул Стимул черныйНастоящее фото товара Стул Стимул черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
8

Стул Стимул черный