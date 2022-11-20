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Кресло Карл велюр тёмно-синий

Артикул: CH-049-536
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкое уютное кресло округлой формы для длительного отдыха.

Обивка выполнена из прочного и приятного на ощупь велюра. Внутренняя сторона кресла дополнительно украшена ромбовидной строчкой, которая дополняет классический стиль кресла. Каркас изготовлен из экологически чистых материалов - бруса хвойных пород, фанеры и ДСП. В качестве наполнителя используются ППУ различной плотной и пружина "змейка". Конструкция обладает долговечностью, выдерживает большие нагрузки, при этом сохраняя эстетичный вид.

Для достижения большего комфорта, кресло оснащено съёмной поясничной подушкой. Низкие подлокотники и большая широкая спинка помогут расположиться на кресле как угодно для просмотра любимого сериала или при чтении книг. Прочные ножки черного цвета выдерживают нагрузку до 80 кг. Подпятники в основании препятствуют скольжению и защищают напольное покрытие от царапин.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 100*100*105
Вес брутто: 45,000
Объем: 1,050

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина900 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес41 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки1050 мм
  • Объём упаковки1.05 м3
  • Вес упаковки45 кг

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