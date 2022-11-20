Характеристики товара
Описание
Мягкое уютное кресло округлой формы для длительного отдыха.
Обивка выполнена из прочного и приятного на ощупь велюра. Внутренняя сторона кресла дополнительно украшена ромбовидной строчкой, которая дополняет классический стиль кресла. Каркас изготовлен из экологически чистых материалов - бруса хвойных пород, фанеры и ДСП. В качестве наполнителя используются ППУ различной плотной и пружина "змейка". Конструкция обладает долговечностью, выдерживает большие нагрузки, при этом сохраняя эстетичный вид.
Для достижения большего комфорта, кресло оснащено съёмной поясничной подушкой. Низкие подлокотники и большая широкая спинка помогут расположиться на кресле как угодно для просмотра любимого сериала или при чтении книг. Прочные ножки черного цвета выдерживают нагрузку до 80 кг. Подпятники в основании препятствуют скольжению и защищают напольное покрытие от царапин.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 100*100*105
Вес брутто: 45,000
Объем: 1,050
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Глубина900 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес41 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки1050 мм
- Объём упаковки1.05 м3
- Вес упаковки45 кг