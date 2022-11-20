Товар в корзине. Перейти
Кресло Карл велюр тёмно-зелёный - фото 1Кресло Карл велюр тёмно-зелёный - фото 2Кресло Карл велюр тёмно-зелёный - фото 3Кресло Карл велюр тёмно-зелёный - фото 4Кресло Карл велюр тёмно-зелёный - фото 5Кресло Карл велюр тёмно-зелёный - фото 6Кресло Карл велюр тёмно-зелёный - фото 7

Кресло Карл велюр тёмно-зелёный

Артикул: CH-049-548
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул лофт Дарк
Стул лофт Дарк
Следующий Стул Брюгге
Стул лофт Дарк

Характеристики товара

Описание

Мягкое уютное кресло округлой формы для длительного отдыха.

Обивка выполнена из прочного и приятного на ощупь велюра. Внутренняя сторона кресла дополнительно украшена ромбовидной строчкой, которая дополняет классический стиль кресла. Каркас изготовлен из экологически чистых материалов - бруса хвойных пород, фанеры и ДСП. В качестве наполнителя используются ППУ различной плотной и пружина "змейка". Конструкция обладает долговечностью, выдерживает большие нагрузки, при этом сохраняя эстетичный вид.

Для достижения большего комфорта, кресло оснащено съёмной поясничной подушкой. Низкие подлокотники и большая широкая спинка помогут расположиться на кресле как угодно для просмотра любимого сериала или при чтении книг. Прочные ножки черного цвета выдерживают нагрузку до 80 кг. Подпятники в основании препятствуют скольжению и защищают напольное покрытие от царапин.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 100*100*105
Вес брутто: 45,000
Объем: 1,050

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина900 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес41 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки1050 мм
  • Объём упаковки1.05 м3
  • Вес упаковки45 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул В-1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
7

Стул В-1

Настоящее фото товара Стул В-2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
8

Стул В-2

Стул Волна, хромНастоящее фото товара Стул Волна, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
15

Стул Волна, хром

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
2

Стул В-630

Стул В-630 ЛайтНастоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
15

Стул В-630 Лайт

Стул В-630 ГрейсНастоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
5

Стул В-630 Грейс

Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
4

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
15

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
3

Стул Мирэлла

Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
9

Стул Мирэлла Лайт

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 59026
2 140 ₽
15

Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный

Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99017
4 790 ₽Оптовая цена
34

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
36

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножкиНастоящее фото товара Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
35

Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки

Стул Lazzoli 5124Настоящее фото товара Стул Lazzoli 5124, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
16

Стул Lazzoli 5124

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 800 ₽
18

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый

Другие товары из разделастулья для дома
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽
33

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Стул Riverbank розовыйНастоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 650
Оптовая цена
15

Стул Riverbank розовый

В наличии 6 шт.
Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
17

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
39

Стул Вилла