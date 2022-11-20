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Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

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Характеристики товара

Описание

Мягкое двухцветное кресло с обивкой из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 63*58*72
Вес брутто: 17,600
Объем: 0,263

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина540 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки17.60 кг

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