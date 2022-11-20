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Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо

12 оценок

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Кресло Шале велюр синий

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 76*56*55CM

Вес брутто: 10 кг.

Объем: 0,234

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес3.6 кг

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221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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