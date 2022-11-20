Характеристики товара
Описание
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*56*55CM
Вес брутто: 10 кг.
Объем: 0,234
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина540 мм
- Глубина520 мм
- Вес3.6 кг
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1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*56*55CM
Вес брутто: 10 кг.
Объем: 0,234
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