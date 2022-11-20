Характеристики товара
Описание
Мягкое двухцветное кресло с обивкой из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 63*58*72
Вес брутто: 17,600
Объем: 0,263
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина620 мм
- Глубина540 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес8.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветсиний, сиреневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки17.60 кг