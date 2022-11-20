Товар в корзине. Перейти
Кресло Карнавал сиреневое + синее - фото 1Кресло Карнавал сиреневое + синее - фото 2Кресло Карнавал сиреневое + синее - фото 3Кресло Карнавал сиреневое + синее - фото 4Кресло Карнавал сиреневое + синее - фото 5Кресло Карнавал сиреневое + синее - фото 6Кресло Карнавал сиреневое + синее - фото 7

Кресло Карнавал сиреневое + синее

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Следующий Кресло Кристи оливковое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

Характеристики товара

Описание

Мягкое двухцветное кресло с обивкой из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 63*58*72
Вес брутто: 17,600
Объем: 0,263

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина540 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветсиний, сиреневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки17.60 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
13

Столовая группа на 6 персон, синяя

Столовая группа на 2 персоныНастоящее фото товара Столовая группа на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Столовая группа на 2 персоны

Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Столовая группа

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
140
Оптовая цена
7

Куверт Журавинка на 2 прибора

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Другие товары из разделаподборки
Кресло Кристи синееНастоящее фото товара Кресло Кристи синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99044
15 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Кристи синее

В наличии 60 шт.
Кресло Шелфорд светло-розовоеНастоящее фото товара Кресло Шелфорд светло-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49056
29 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Шелфорд светло-розовое

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

С этим товаром покупают
Столовая группа на 2 персоныНастоящее фото товара Столовая группа на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Столовая группа на 2 персоны

Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Столовая группа

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Подстолье стальное Краб двойнойНастоящее фото товара Подстолье стальное Краб двойной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
11

Подстолье стальное Краб двойной

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели дачный , произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
11

Комплект уличной мебели дачный

Диван-кровать трёхместный WindsorНастоящее фото товара Диван-кровать трёхместный Windsor, произведённого компанией ChiedoCover
от104 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать трёхместный Windsor