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Кресло Kartell из ротанга

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина740 мм
  • Длина735 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияЕвропа

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