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Кресло Кэри

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Характеристики товара

Описание

Необычное и оригинальное кресло для отдыха. Благодаря особой конструкции кресло имеет высокую прочность и максимальную устойчивость. Сиденье и спинка сконструированы таким образом, чтобы «подстроиться» под контуры тела человека. Особый комфорт и уют создает использование эффекта «плавающей подвески» в соединениях каркаса. Кресло имеет оптимальную компактную форму. Высококачественные материалы, использованные при изготовлении данной модели, и уникальная конструкция позволят полностью расслабиться и насладиться отдыхом.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина970 мм
  • Материалфанера, ткань, дерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки13 кг

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