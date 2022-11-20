Характеристики товара
Описание
Необычное и оригинальное кресло для отдыха. Благодаря особой конструкции кресло имеет высокую прочность и максимальную устойчивость. Сиденье и спинка сконструированы таким образом, чтобы «подстроиться» под контуры тела человека. Особый комфорт и уют создает использование эффекта «плавающей подвески» в соединениях каркаса. Кресло имеет оптимальную компактную форму. Высококачественные материалы, использованные при изготовлении данной модели, и уникальная конструкция позволят полностью расслабиться и насладиться отдыхом.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина760 мм
- Глубина970 мм
- Материалфанера, ткань, дерево
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки13 кг