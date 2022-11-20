Кресло Кэрол пыльно-розовый

13 оценок

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Кресло Кэрол пыльно-розовый

4.1
26 990 ₽29 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Кензи темно-серый
Стул Кензи темно-серый
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Кресло Кэрол синий

Характеристики товара

Описание

1 коробка/ 2 шт

Вес: 6,6

Вес брутто: 18

Обьем: 0,18

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина605 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес6.6 кг
  • Цветрозовый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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