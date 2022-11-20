Характеристики товара
Описание
Широко расставленные ножки из массива дерева обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье, мягкие подлокотники. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют. Внешняя сторона обивки спинки и подлокотников имеет ромбовидную стежку.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 72*69*69
Вес брутто: 11,6
Объем: 0,343
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина680 мм
- Глубина740 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Вес10.2 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки11.60 кг