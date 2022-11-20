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Кресло Харис синий

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Кресло Харис пыльно-розовый

Характеристики товара

Описание

Кресло с механизмом регулировки по высоте. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, устойчивого к повреждениям. Легко поддается чистке. Сиденье и спинка широкой формы эргономичные и комфортные в повседневном использовании.
Съемная подушка на сиденье, легко ухаживать.
Высота сиденья регулируется от 47 до 57 см.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 70*63*60

Вес брутто: 11,2 кг.

Объем: 0,265

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкозамша
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки11.20 кг

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