Товар в корзине. Перейти
Кресло Хайфон, светло-коричневый - фото 1Кресло Хайфон, светло-коричневый - фото 2Кресло Хайфон, светло-коричневый - фото 3

Кресло Хайфон, светло-коричневый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Хайфон, тёмно-бежевый
Кресло Хайфон, тёмно-бежевый
Следующий Кресло Хайфон, тёмно-коричневый
Кресло Хайфон, тёмно-бежевый

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Хайфон для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Хайфон - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1239/1323 мм
  • Высота до сиденья469/553 мм
  • Ширина709 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Хайфон, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
11

Кресло Хайфон, тёмно-коричневый

Кресло Хайфон, серыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
7

Кресло Хайфон, серый

Кресло Хайфон, черныйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
13

Кресло Хайфон, черный

Кресло Бармер, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
12

Кресло Бармер, бежевый

Кресло Бармер, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Бармер, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
14

Кресло Бармер, белый лебедь

Кресло Бармер, тёмно-бордовыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, тёмно-бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
8

Кресло Бармер, тёмно-бордовый

Кресло Бармер, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
12

Кресло Бармер, тёмно-коричневый

Кресло Бармер, черныйНастоящее фото товара Кресло Бармер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
8

Кресло Бармер, черный

Кресло Дирборн, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Дирборн, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от41 388
Оптовая цена
13

Кресло Дирборн, белый лебедь

Кресло Дирборн, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Дирборн, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от41 388
Оптовая цена
7

Кресло Дирборн, бежевое

Варианты покрытия

Кресло Хайфон, светло-коричневый - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Хайфон, светло-коричневый - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Другие товары из разделаофисная мебель класса люкс
Кресло Каннами, черноеНастоящее фото товара Кресло Каннами, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
Оптовая цена
9

Кресло Каннами, черное

Кресло Суккур, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Суккур, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
11

Кресло Суккур, бежевое

Кресло Суккур, белоеНастоящее фото товара Кресло Суккур, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
7

Кресло Суккур, белое

Кресло Суккур, черноеНастоящее фото товара Кресло Суккур, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
10

Кресло Суккур, черное

Стул АррадонНастоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
14

Стул Аррадон

Стул АрнегиНастоящее фото товара Стул Арнеги, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
9

Стул Арнеги

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул пластиковый Nofrill на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Nofrill на полозьях

Кресло офисное TopChairs Simple красноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple красное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39061
10 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло офисное TopChairs Simple красное

В наличии 100 шт.
Офисное кресло Таварес, бежевый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Офисное кресло Таварес, бежевый велюр

В наличии 2 шт.
Стул Стаффорд зеленыйНастоящее фото товара Стул Стаффорд зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
8

Стул Стаффорд зеленый

Кресло поворотное Bella, марсала, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, марсала, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
12 89013
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, марсала, ткань

Кресло поворотное Delfin, светло-серый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Delfin, светло-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Delfin, светло-серый, ткань

Стул Авез, черныйНастоящее фото товара Стул Авез, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
15

Стул Авез, черный

В наличии 23 шт.