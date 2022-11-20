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Кресло Хайтс - фото 1

Кресло Хайтс

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Характеристики товара

Описание

Кресло, название которого говорит само за себя. Навивает ностальгическое настроение, впишется в интерьер возрастных домочадцев, либо любителей ретро стиля. В нескольких вариантах оформления – от пестрой обивки до нейтрально монохромной. Каркас из натурального дерева легкий и прочный. Высокие подлокотники удобны при чтении. Наклон подобран для комфортного продолжительного сидения. Отличный подарок.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветголубой, красный, коричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки545 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки505 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки11.25 кг

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