Характеристики товара
Описание
Кресло, название которого говорит само за себя. Навивает ностальгическое настроение, впишется в интерьер возрастных домочадцев, либо любителей ретро стиля. В нескольких вариантах оформления – от пестрой обивки до нейтрально монохромной. Каркас из натурального дерева легкий и прочный. Высокие подлокотники удобны при чтении. Наклон подобран для комфортного продолжительного сидения. Отличный подарок.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина680 мм
- Глубина680 мм
- Материалткань, дерево
- Цветголубой, красный, коричневый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки545 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки505 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки11.25 кг