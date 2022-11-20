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Кресло Кинг G - фото 1

Кресло Кинг G

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина950 мм
  • Глубина950 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Кинг G - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Кинг G - обивка в цвете 0909
Кресло Кинг G - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Кинг G - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Кинг G - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Кинг G - обивка в цвете CreamCream
Кресло Кинг G - обивка в цвете 666666
Кресло Кинг G - обивка в цвете 0404
Кресло Кинг G - обивка в цвете ecruecru
Кресло Кинг G - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Кинг G - обивка в цвете 1414
Кресло Кинг G - обивка в цвете 88
Кресло Кинг G - обивка в цвете 4141
Кресло Кинг G - обивка в цвете 2626
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