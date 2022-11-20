Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Длина950 мм
- Глубина950 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
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Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло Комфи
Полукресло Джеймс
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
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Светильник подвесной KH01147
Офисный стеллаж Кассель
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