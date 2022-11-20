Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1530 мм
- Ширина960 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветкоричневый
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стул Halmar K274, темно-серый
Кресло подвесное "Maxi" ротанг
Кресло компьютерное эргономичное Monarch
Кресло компьютерное эргономичное System Classic
Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая
Стул Амьен голубой вельвет
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден