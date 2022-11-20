Характеристики товара
Описание
Высота: 970-1100 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 560 мм
Высота до сидения: 490-620 мм
Производство - Россия
Высота: 970-1100 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 560 мм
Высота до сидения: 490-620 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Кресло Рой
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Томас
Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа
Диван Орландо, бирюзовый
Кресло для офиса Тулип
Диван Чикаго
Стационарные опоры для офисных кресел
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден