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          Фотография Кресло Комфорт бескаркасное от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло Комфорт бескаркасное

          4.7
          Оптовая цена
          от 4 190 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Кресло Комфорт бескаркасное
          Кресло Комфорт бескаркасное
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          Характеристики товара

          Описание

          Отличным приобретением для любителей активного отдыха станет кресло спорт. Это бескаркасное кресло, которое идеально подходит для спортивных и креативных людей. Для удобного переноса кресла с места на место, предусмотрена специальная ручка. Небольшой вес изделия позволяет транспортировать мешок спорт, не прилагая много усилий. Яркие полосы на контрастном фоне выгодно выделяют кресло на фоне общего интерьера, создавая отдельную спортивную зону.

          Основные характеристики

          Материал, размеры, цвет изделия могут быть любыми

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