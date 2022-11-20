Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина840 мм
- Глубина940 мм
- Высота770 мм
- Обивкавелюр Ginger 036
- Каркассталь RAL 2012
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
Кресло Софт
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Кресло Prudente, желтый
Кресло Prudente, сиреневый
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Кресло Lexi, серый
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Стул Офисный с пюпитром