Товар в корзине. Перейти
Кресло Komfort Plus - фото 1Кресло Komfort Plus - фото 2Кресло Komfort Plus - фото 3Кресло Komfort Plus - фото 4Кресло Komfort Plus - фото 5Кресло Komfort Plus - фото 6Кресло Komfort Plus - фото 7Кресло Komfort Plus - фото 8

Кресло Komfort Plus

Артикул: CH-050-408
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Грейс, велюр
Диван Грейс, велюр
Следующий Полукресло Dolche, Велюр оранжевый
Диван Грейс, велюр

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина940 мм
  • Высота770 мм
  • Обивкавелюр Ginger 036
  • Каркассталь RAL 2012
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Кресло Komfort Plus, велюр Ginger 036, каркас Ral 2012
Кресло Komfort Plus, велюр Ginger 036, каркас Ral 2012Кресло Komfort Plus, велюр Ginger 036, каркас Ral 2012Кресло Komfort Plus, велюр Ginger 036, каркас Ral 2012Кресло Komfort Plus, велюр Ginger 036, каркас Ral 2012
Подробнее о заказе

Фото с производства

Фотография товара Кресло Komfort Plus, велюр Ginger 036, каркас Ral 2012 от компании ChiedoCover. Смотреть все

Похожие товары

Кресло СофтНастоящее фото товара Кресло Софт, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
5

Кресло Софт

Кресло Prudente, розовоеНастоящее фото товара Кресло Prudente, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
11

Кресло Prudente, розовое

Кресло Prudente, желтыйНастоящее фото товара Кресло Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
14

Кресло Prudente, желтый

Кресло Prudente, сиреневыйНастоящее фото товара Кресло Prudente, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
13

Кресло Prudente, сиреневый

Кресло Lexi, синееНастоящее фото товара Кресло Lexi, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
14

Кресло Lexi, синее

В наличии 10 шт.
Кресло Lexi, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Lexi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
10

Кресло Lexi, бежевый

В наличии 91 шт.
Кресло Lexi, серыйНастоящее фото товара Кресло Lexi, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
15

Кресло Lexi, серый

В наличии 18 шт.
Кресло Lexi, розовыйНастоящее фото товара Кресло Lexi, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
17

Кресло Lexi, розовый

В наличии 44 шт.
Кресло Patti, розовыйНастоящее фото товара Кресло Patti, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена
7

Кресло Patti, розовый

Кресло-качалка Oscar pumpНастоящее фото товара Кресло-качалка Oscar pump, произведённого компанией ChiedoCover
от98 990
Оптовая цена
4

Кресло-качалка Oscar pump

В наличии 4 шт.
С этим товаром покупают
Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
32

Чехол для стола 03

Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
31

Чехол для стола 07

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
30

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
14

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
20

Чехол для стола 05, фиолетовый

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
28

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 17 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром