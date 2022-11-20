Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 47*19*46
Вес брутто: 5,8
Объем: 0,039
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Ширина400 мм
- Глубина440 мм
- Вес4.8 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 47*19*46
Вес брутто: 5,8
Объем: 0,039
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