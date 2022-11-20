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Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской - фото 1Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской - фото 2Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской - фото 3Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской - фото 4Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской - фото 5Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской - фото 6Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской - фото 7

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Удобное и компактное детское компьютерное кресло. Эргономичная форма спинки оказывает хорошую поддержку. Обивка сиденья выполнена из мягкого текстиля. Кресло имеет регулировку по высоте от 45 см до 59 см. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под любой письменный стол. Диаметр крестовины - 54 см.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Высота795/935 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки584 мм
  • Высота упаковки262 мм
  • Глубина упаковки584 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки7 кг
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