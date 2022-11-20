Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond

4.7
Оптовая цена
от 112 800 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond

4.7
112800 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина550/600 мм
  • Высота до сиденья370/470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина850 мм
  • Вес55 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1300/1400 мм

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