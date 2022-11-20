Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand

4.4
Оптовая цена
от 61 600 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand

4.4
61600 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet
Следующий Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина530/580 мм
  • Высота до сиденья530/720 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина700 мм
  • Вес25 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1280/1470 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вэлли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Вэлли 180
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лилия, желто-бирюзовый
Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Подставка для ног Буффало
Настоящее фото товара Диван Элефант Мини-1, произведённого компанией ChiedoCover
41 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Элефант Мини-1
Настоящее фото товара Диван Элефант Мини-2, произведённого компанией ChiedoCover
64 250 ₽
Оптовая цена
5
Диван Элефант Мини-2
Настоящее фото товара Диван Элефант 2, произведённого компанией ChiedoCover
64 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Элефант 2
Настоящее фото товара Диван Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
64 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Колизей
Настоящее фото товара Диван Дива А3, произведённого компанией ChiedoCover
41 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Дива А3

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business, произведённого компанией ChiedoCover
64 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial, произведённого компанией ChiedoCover
37 700 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory, произведённого компанией ChiedoCover
50 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid, произведённого компанией ChiedoCover
46 300 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy, произведённого компанией ChiedoCover
41 300 ₽
Оптовая цена
5
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance, произведённого компанией ChiedoCover
43 400 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic, произведённого компанией ChiedoCover
33 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano, произведённого компанией ChiedoCover
48 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano
Настоящее фото товара Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio, произведённого компанией ChiedoCover
37 700 ₽
Оптовая цена
4.6
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio
Настоящее фото товара Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly, произведённого компанией ChiedoCover
44 700 ₽
Оптовая цена
5
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly