Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch

4.7
Оптовая цена
от 95 900 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch

4.7
95900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина530/580 мм
  • Высота до сиденья540/780 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина710 мм
  • Вес26 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1310/1550 мм

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