Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal

5
Оптовая цена
от 63 300 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal

5
63300 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина540/590 мм
  • Высота до сиденья420/630 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина650 мм
  • Вес23 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1210/1420 мм

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