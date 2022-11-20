Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business

4.1
Оптовая цена
от 64 000 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business

4.1
64000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина540/570 мм
  • Высота до сиденья565/850 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина685 мм
  • Вес26 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1265/1550 мм

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