Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic

4.8
Оптовая цена
от 33 000 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic

4.8
33000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина420/470 мм
  • Высота до сиденья590/770 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина640 мм
  • Вес22 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1130/1310 мм

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