Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy

5
Оптовая цена
от 41 300 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy

5
41300 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid
Следующий Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина510/560 мм
  • Высота до сиденья480/550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина650 мм
  • Вес22 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1250/1320 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Офисный с пюпитром
Настоящее фото товара Барный стол Квадро черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стол Квадро черный регулируемый
Настоящее фото товара Полукресло Огаста синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Огаста синий
Настоящее фото товара Банкетка Хельга 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
42 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Банкетка Хельга 4/1
Настоящее фото товара Банкетка Хельга 5, произведённого компанией ChiedoCover
44 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка Хельга 5
Настоящее фото товара Банкетка Хельга 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
48 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Банкетка Хельга 5/1
Настоящее фото товара Банкетка Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
24 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка Шевалье
Настоящее фото товара Банкетка Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
24 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка Шевалье 2
Настоящее фото товара Подставка для ног Глейндейл, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Подставка для ног Глейндейл
Настоящее фото товара Стул HANNA, белый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
2 490 ₽3 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул HANNA, белый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic, произведённого компанией ChiedoCover
33 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano, произведённого компанией ChiedoCover
48 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano
Настоящее фото товара Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio, произведённого компанией ChiedoCover
37 700 ₽
Оптовая цена
4.6
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio
Настоящее фото товара Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly, произведённого компанией ChiedoCover
44 700 ₽
Оптовая цена
5
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло офисное TopChairs Style, оранжевое
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, красное, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло офисное TopChairs Style, красное
Настоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Storm LED черный, произведённого компанией ChiedoCover-41%
23 990 ₽39 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол компьютерный игровой TopChairs Storm LED черный
Настоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Arena LED черный, произведённого компанией ChiedoCover-44%
16 990 ₽29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол компьютерный игровой TopChairs Arena LED черный
Настоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красный, произведённого компанией ChiedoCover-44%
12 990 ₽22 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красный
Настоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Action LED черный, произведённого компанией ChiedoCover-46%
10 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол компьютерный игровой TopChairs Action LED черный