Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial

4.8
Оптовая цена
от 37 700 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial

4.8
37700 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина520/570 мм
  • Высота до сиденья460/620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина670 мм
  • Вес23,5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1260/1420 мм

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