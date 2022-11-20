Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet

4.5
Оптовая цена
от 78 500 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet

4.5
78500 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch
Следующий Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина530/580 мм
  • Высота до сиденья480/670 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина700 мм
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1230/1420 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба с пюпитром
Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
1 290 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной банкетный Lite, черный
Настоящее фото товара Люстра Monile 6, произведённого компанией ChiedoCover
25 890 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Monile 6
Настоящее фото товара Подставка для ног Глейндейл, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Подставка для ног Глейндейл
Настоящее фото товара Подставка для ног Чесапик, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.3
Подставка для ног Чесапик
Настоящее фото товара Диван Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
64 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Колизей
Настоящее фото товара Диван Милан 3, произведённого компанией ChiedoCover
43 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Милан 3
Настоящее фото товара Диван Дива П1, произведённого компанией ChiedoCover
43 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Дива П1
Настоящее фото товара Диван Дива П3, произведённого компанией ChiedoCover
55 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Дива П3
Настоящее фото товара Диван Дива П2, произведённого компанией ChiedoCover
43 650 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Дива П2

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal, произведённого компанией ChiedoCover
63 300 ₽
Оптовая цена
5
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business, произведённого компанией ChiedoCover
64 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial, произведённого компанией ChiedoCover
37 700 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory, произведённого компанией ChiedoCover
50 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid, произведённого компанией ChiedoCover
46 300 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy, произведённого компанией ChiedoCover
41 300 ₽
Оптовая цена
5
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance, произведённого компанией ChiedoCover
43 400 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic, произведённого компанией ChiedoCover
33 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Classic
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano, произведённого компанией ChiedoCover
48 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano
Настоящее фото товара Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio, произведённого компанией ChiedoCover
37 700 ₽
Оптовая цена
4.6
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio