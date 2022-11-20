Фотография Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano

4.7
Оптовая цена
от 48 000 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano
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Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Nano

4.7
48000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина500/550 мм
  • Высота до сиденья440/690 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина700 мм
  • Вес22,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1170/1420 мм

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