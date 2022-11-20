Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1265/1550 мм
- Высота до сиденья565/850 мм
- Ширина685 мм
- Глубина540/570 мм
- Вес26 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
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