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Кресло компьютерное эргономичное System Imperial - фото 1

Кресло компьютерное эргономичное System Imperial

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1260/1420 мм
  • Высота до сиденья460/620 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина520/570 мм
  • Вес23,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

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